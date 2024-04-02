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ما دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية؟ (فيديو)

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ما دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية؟ (فيديو)
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كشف المستشار في مجال البروتوكول والإتيكيت، محمد المرزوقي، دلالة تغيير الدول الخليجية لون السجاد خلال الزيارات الدولية للبلاد.

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وخلال ظهوره ببرنامج "الليوان"، أوضح محمد المرزوقي دلالات لون السجاد في الزيارات الدولية، لافتا إلى أن السجاد الأحمر الآن يفرش في أي مكان ولا يشترط زيارة الرؤساء، حتى أن الفنادق أصبحت تفرشه لروادها.

وأضاف أن السعودية غيرت لون السجاد خلال الزيارات الرسمية، من اللون الأحمر إلى اللون الخزامي "البنفسجي"، بينما الإمارات اختارت اللون الأزرق.

المصدر: "روتانا"

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