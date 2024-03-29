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بريطانيا.. اتهام امرأة بسرقة 48 صندوقا من البيض

متفرقات

بريطانيا.. اتهام امرأة بسرقة 48 صندوقا من البيض
Gettyimages.ru
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وجهت الشرطة البريطانية إلى امرأة تهمتي مخالفات قيادة وسرقة، وذلك بعد أن سرقت 48 صندوقا من البيض من أحد المحال وفرت.

ووقع الحادث في متجر "ماركس آند سبنسر" في مجينة بانبري بمقاطعة أوكسفوردشاير الواقعة في  شمال غرب لندن، يوم 27 مارس.

وقالت الشرطة إن مدير المتجر أبلغ عن السرقة وأن المشتبه به هرب في سيارة.

ونشرت الشرطة في منشور على منصة "إكس"، صورة للبيض الذي تم استرداده، وكتبت: "لم تكن سرقة عادية في بانبري"، مؤكدة أن جميع البضائع "أعيدت إلى أصحابها الشرعيين".

المصدر: bbc

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