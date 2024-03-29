بريطانيا.. اتهام امرأة بسرقة 48 صندوقا من البيض

وجهت الشرطة البريطانية إلى امرأة تهمتي مخالفات قيادة وسرقة، وذلك بعد أن سرقت 48 صندوقا من البيض من أحد المحال وفرت.

ووقع الحادث في متجر "ماركس آند سبنسر" في مجينة بانبري بمقاطعة أوكسفوردشاير الواقعة في شمال غرب لندن، يوم 27 مارس.

وقالت الشرطة إن مدير المتجر أبلغ عن السرقة وأن المشتبه به هرب في سيارة.

ونشرت الشرطة في منشور على منصة "إكس"، صورة للبيض الذي تم استرداده، وكتبت: "لم تكن سرقة عادية في بانبري"، مؤكدة أن جميع البضائع "أعيدت إلى أصحابها الشرعيين".

It was no ordinary shoplifting that Banbury Neighbourhood team responded to yesterday… but an ‘egg-stra’ special Marks & Spencer theft at Gateway Retail Park 🚔



Items recovered and female charged with theft and driving offences 🙌🏼#OpPurchasepic.twitter.com/3Cc63Jkv4e — TVP Banbury (@TVP_Banbury) March 27, 2024

المصدر: bbc