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فنان سويسري يقدم عروضا موسيقية مميزة على بيانو معلق في الهواء (فيديو)

الثقافة والفن

فنان سويسري يقدم عروضا موسيقية مميزة على بيانو معلق في الهواء (فيديو)
youtube/Inside Edition
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يقدم الملحن وعازف البيانو السويسري آلان روش عروضا موسيقية مميزة في مدينة ميونيخ، يعزف فيها على بيانو يتدلى في الهواء.

وأشار الفنان إلى أن العروض الموسيقية المميزة يقدمها في إطار مشروعه "When The Sun Stands Still"، وهدفها توفير فرصة للجمهور للاستماع للموسيقى بينما يتمتعون بالطبيعة من حولهم، وأن مدة العرض وبدايته تختلفان بحسب حركة الشمس حول الأرض.

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وتداولت مواقع الإنترنت مقاطع فيديو لأحد العروض التي قدمها روش في ميونيخ الشهر الماضي، إذ كان يعزف على بيانو يتدلى في الهواء على ارتفاع 30 قدما تقريبا، وأشار موقع "EPA Images" إلى أن الحاضرين كانوا يستمعون إلى الموسيقى التي يعزفها الفنان عبر سماعات الرأس، ويستمتعون بشروق الشمس.

المصدر: وكالات

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