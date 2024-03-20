السعودية.. مقطع فيديو يوثق واحدا من أشهر المناظر الطبيعية الجذابة بالمملكة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة نزول شلال " الهْوِيَّة " الذي يقع بمحمية وادى نخلة الطبيعية في السعودية، إحدى المحميات التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا، مشكلا لوحة طبيعية خلابة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن هطول الأمطار الغزيرة التي شملت محافظة العُلا والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، أدى إلى تدفق الشلال بكميات كبيرة بعد جريان جميع الشعاب والأودية المحيطة به، والتي لا تزال تواصل جريانها.

#فيديو_واس⁩ | واس توثق لحظة نزول شلال " الهْوِيَّة " في محمية وادي نخلة الطبيعية بمحافظة #العُلا .

⁧#واس_جودة_الحياةpic.twitter.com/LkoEqZaxKp — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) March 19, 2024

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ويعد هذا المنظر واحدا من أشهر المناظر الطبيعية الجذابة في محمية النخلة الطبيعية، حيث تشكل نتيجة لانجراف التربة والصخور منذ مئات السنين، كما تحيط به النباتات المتنوعة، والتشكيلات الصخريّة الممزوجة بالكثبان الرملية الملونة، وفق "واس".

ووثقت "واس" لحظة نزول شلال "الهْوِيَّة"، ونشرت مقطع فيديو لذلك في صفحتها على منصة "إكس"، فيما تداول رواد المنصة والصفحات الإخبارية ذات الفيديو.

المصدر: "واس"