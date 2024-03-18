إنقاذ سلحفاة مائية ابتعدت عن البحر في السعودية (فيديو)

نشر مركز تنمية الحياة الفطرية في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ سلحفاة خرجت إلى الشاطئ ولم تتمكن من العودة للبحر مرة أخرى.

وفي حسابه عل منصة "إكس"، نشر مركز تنمية الحياة الفطرية مقطع الفيدية معلقا عليه بالقول: "نتقدم بجزيل الشكر لمروان الجهني، وسارة السيد، ومحمد الحماد، وفيصل العنقري.. ونقول لهم "سلمت أيديكم"، بعد إنقاذهم سلحفاة ابتعدت عن الشاطئ في محافظة أملج، وتقديمهم الرعاية اللازمة لها قبل إعادتها للبحر..لتذهب بسلام".

وأضاف: "وللإبلاغ عن الحالات المشابهة أو الاستفسار عن كل ما يتعلق بالحياة الفطرية نأمل الاتصال بالرقم الموحد 19914".

نتقدم بجزيل الشكر لمروان الجهني، سارة السيد، محمد الحماد، فيصل العنقري.. ونقول لهم "سلمت أيديكم"، بعد إنقاذهم سلحفاة ابتعدت عن الشاطئ في محافظة أملج، وتقديمهم الرعاية اللازمة لها قبل إعادتها للبحر.. لتذهب بسلام.

وللإبلاغ عن الحالات المشابهة أو الاستفسار عن كل مايتعلق بالحياة… pic.twitter.com/KMUHiGQtRk — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) March 17, 2024

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وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يجزاهم بالخير"، وأضاف آخر: "جزاهم الله خير لهم جزيل الشكر والتقدير".

المصدر: RT