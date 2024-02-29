جمهورية القرم الروسية.. إنقاذ دولفين فتي قذفت به مياه البحر الأسود إلى الشاطئ (فيديو)

قذفت مياه البحر بدولفين فتي إلى الشاطئ في شبه جزيرة القرم. وقد رصده سكان المنطقة، وقاموا على الفور بتقديم المساعدة والرعاية اللازمة له.

وأفاد شهود العيان أن المتخصصين قاموا بفحص الدولفين للتأكد من عدم وجود إصابات، وتم إعطاؤه دواء مسكّنا ومضادا حيويا.

وقالت متطوعة تدعى أناستاسيا: "نحن في انتظار تصريح رسمي لنقل الحيوان من الشاطئ إلى حوض الحجر الصحي لمنحه أفضل فرصة ممكنة للبقاء على قيد الحياة".

وحسب المعلومات الأخيرة الواردة من المنطقة فإن عملية نقل الدولفين من الشاطئ قد بدأت.

يذكر أن الدولفين الحاد الأنف الذي يعيش في البحر الأسود قد تم إدراجه على الكتاب الأحمر للحيوانات النادرة.

المصدر: قناة روسيا 1