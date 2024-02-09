 
مباشر

"فوكس نيوز": مهاجر يصيب امرأة في متجر بنيويورك بعد سرقته

متفرقات

Globallookpress Kyle Mazza
سيارة شرطة-صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy8r

أطلق مراهق مهاجر النار على حارس أمن وأصاب سائحة في مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن قام بسرقة أحد متاجر "تايمز سكوير".

وقالت قناة "فوكس نيوز" إنه "تم التعرف على المراهق المسلح الذي أصاب المرأة في المتجر مساء الخميس على أنه مهاجر والبحث جار عنه في الوقت الحالي".

إقرأ المزيد
سلطات تكساس تنقل أكثر من 102 ألف مهاجر غير شرعي إلى ولايات أخرى
سلطات تكساس تنقل أكثر من 102 ألف مهاجر غير شرعي إلى ولايات أخرى

وأشارت إلى أن الشاب يبلغ من العمر 15 عاما، وهو قادم من فنزويلا ويعيش حاليا في ملجأ مؤقت للاجئين.

وذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة سيتجاوز حتى نهاية رئاسة جو بايدن، عدد سكان ولاية نيويورك ويصل إلى نحو 19 مليون شخص.

كما اعتبر ترامب أن الوضع على الحدود الأمريكية أصبح كسلاح دمار شامل يهدد أمن البلاد.

وتشهد الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الثلاث التي قضاها بايدن في قيادة الولايات المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟