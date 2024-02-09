"فوكس نيوز": مهاجر يصيب امرأة في متجر بنيويورك بعد سرقته

أطلق مراهق مهاجر النار على حارس أمن وأصاب سائحة في مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن قام بسرقة أحد متاجر "تايمز سكوير".

وقالت قناة "فوكس نيوز" إنه "تم التعرف على المراهق المسلح الذي أصاب المرأة في المتجر مساء الخميس على أنه مهاجر والبحث جار عنه في الوقت الحالي".

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وأشارت إلى أن الشاب يبلغ من العمر 15 عاما، وهو قادم من فنزويلا ويعيش حاليا في ملجأ مؤقت للاجئين.

وذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة سيتجاوز حتى نهاية رئاسة جو بايدن، عدد سكان ولاية نيويورك ويصل إلى نحو 19 مليون شخص.

كما اعتبر ترامب أن الوضع على الحدود الأمريكية أصبح كسلاح دمار شامل يهدد أمن البلاد.

وتشهد الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الثلاث التي قضاها بايدن في قيادة الولايات المتحدة.

المصدر: RT