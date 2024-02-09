صورة تعصر القلوب لدب قطبي نائم!

فازت صورة لدب قطبي يغفو على قطعة جليدية بجائزة "اختيار الجمهور لأفضل مصور للحياة البرية"، وقام بعرضها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

والتقط المصور الهاوي، نيما ساريخاني، الصورة خلال رحلة استكشافية استمرت ثلاثة أيام قبالة أرخبيل سفالبارد النرويجي.

A massive congratulations to Nima Sarikhani who has won our #WPYPeoplesChoice Award! 👏



‘Winning this award in this prestigious competition truly feels like a dream come true!’



Discover more about this year’s winning People’s Choice Award image: https://t.co/DMxNHKvB3Upic.twitter.com/XzxvTKuuhZ — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) February 7, 2024

وقال ساريخاني: "لقد أثارت هذه الصورة مشاعر قوية لدى الكثيرين. وفي حين أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي نواجهه، أتمنى أن تلهم هذه الصورة أيضا الأمل بحل الأزمة".

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وتعد الصورة مثالا حيا على التهديد الذي تتعرض له الحياة البرية القطبية، والذي يقول العلماء إنه نتيجة لأزمة المناخ. كما تمثل نموذجا مصغرا لكيفية استمرار تقلص الموائل القطبية مع ارتفاع حرارة الكرة الأرضية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي، الدكتور دوغلاس غور، الصورة بأنها "تمثيل مرئي للآثار المدمرة لارتفاع درجة حرارة المناخ وفقدان الموائل".

وحققت صورة ساريخاني انتشارا واسعا في فترة حرجة بالنسبة للدببة القطبية، حيث يقول الصندوق العالمي للطبيعة إن هناك 22 ألف دب قطبي فقط في البرية، وتتعرض لضغوط من تأثير أزمة المناخ على القطب الشمالي، الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بمعدل ضعفي المتوسط العالمي.

يذكر أن الصورة فازت في تصويت عام ضمن قائمة مختصرة مكونة من 25 صورة. وقال المتحف إنها حصل على 75 ألف صوت، وهو رقم قياسي.

المصدر: ساينس ألرت