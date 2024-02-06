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"منظر خرافي"..ظهور صغار الدلافين المرقطة بالبحر الأحمر في السعودية (فيديو)

متفرقات

AFP
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وثق مقطع فيديو ظهور عدد من صغار الدلافين المرقطة وهي تسبح بجوار أمهاتها في رحلة لاستكشاف البحر الأحمر في السعودية.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حسابه على منصة "إكس" مقطعا ظهر فيه عدد كبير من الدلافين.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: "عدد من صغار الدلافين المرقطة ظهر خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.. التي تعيش غالبا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو حيث علق أحدهم قائلا: "منظر خرافي"، وأضاف آخر: "جميل جدا المنظر".

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ومن المقرر أن ينظم المركز ندوة بعنوان "رحلة العقد" لاستكشاف البحر الأحمر في الرياض، لعرض نتائج الاستكشاف العلمي الشامل للنظم البيئية البحرية في هذا البحر.

المصدر: RT

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