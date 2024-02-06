"منظر خرافي"..ظهور صغار الدلافين المرقطة بالبحر الأحمر في السعودية (فيديو)

وثق مقطع فيديو ظهور عدد من صغار الدلافين المرقطة وهي تسبح بجوار أمهاتها في رحلة لاستكشاف البحر الأحمر في السعودية.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حسابه على منصة "إكس" مقطعا ظهر فيه عدد كبير من الدلافين.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: "عدد من صغار الدلافين المرقطة ظهر خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.. التي تعيش غالبا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينا".

عدد من صغار الدلافين المرقطة تظهر خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر وهي تسبح بجوار أمهاتها.. التي تعيش غالبًا في مجموعات تصل إلى 80 دلفينًا.#RSDE

#رحلة_العقد



للمزيد:https://t.co/IJ5j8zEZ8Vpic.twitter.com/99D9ajUBXU — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 5, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو حيث علق أحدهم قائلا: "منظر خرافي"، وأضاف آخر: "جميل جدا المنظر".

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن ينظم المركز ندوة بعنوان "رحلة العقد" لاستكشاف البحر الأحمر في الرياض، لعرض نتائج الاستكشاف العلمي الشامل للنظم البيئية البحرية في هذا البحر.

المصدر: RT