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السعودية.. رصد حيتان "الأوركا" بمياه محمية جزر فرسان و"الحياة الفطرية" توضح مدى خطورتها (فيديو)

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السعودية.. رصد حيتان
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يوثق ظهور حوت "الأوركا "في مياه محمية جزر فرسان بجازان.

وفي هذا الصدد، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، عن رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان.

وأشار إلى أن هذه الحيتان من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.

وأوضح المركز في ردع عما إذا كانت هذه الحيتان تشكل خطرا أو ضررا، قائلة: "يلعب حوت الأوركا دورا إيكولوجيا هاما في البيئات البحرية حيث يأتي في أعلى هرم السلسلة الغذائية، وبالتالي يتحكم في أعداد الكائنات البحرية الأخرى، وبالرغم من عدم تسجيل حوادث هجوم لحوت الأوركا ضد الإنسان، إلا أنه يوصى بعدم الإقتراب منه أو السباحة معه بسبب بنيته الضخمة وصعوبة توقع تصرفاته".

و"الحوت القاتل" أو "الأُوركا" (بالإنجليزية: Killer Whale أو Orca) هو حوت مُسَنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها. تتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد منه يتخصصون غالبا في أنواع معينة من الفرائس. فيتغذى البعض حصرا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلفين.

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المصدر: RT

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