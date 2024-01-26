مصر.. سائح روسي يسقط من شرفة فندق بالغردقة ويدخل في الغيبوبة

سقط المواطن الروسي إيفان شيرييف البالغ من العمر 61 عاما، من سكان يكاترينبورغ، من شرفة الفندق المقيم به أثناء قضاء إجازته في الغردقة، ودخل في الغيبوبة.

وقعت الحادثة يوم الأربعاء 24 يناير الجاري بعد ثلاثة أيام فقط من وصول الرجل مع زوجته وأحفاده إلى مصر. وفي وقت وقوع الحادثة كانت الأسرة داخل الغرفة.

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وقد خرج إيفان إلى الشرفة ليستنشق بعض الهواء، حيث اتكأ بمرفقيه على الحاجز المنخفض جدا، فانقلب. ونقل موقع E1.RU الإلكتروني عن ​​أقاربه قولهم: "تم نقله إلى المستشفى حيث دخل في الغيبوبة".

كانت غرفة الفندق في الطابق الثاني. ويقول الأقارب إن الرجل كان متيقظا وقت وقوع الحادثة.

ومن المقرر أن تعود العائلة إلى روسيا الثلاثاء 30 يناير. ويشعر أقاربه بالقلق من أنهم سيضطرون إلى مفارقته في مصر. وقالوا: "يشتبه في إصابته في الرأس وإصابات في الذراع والساق".

وسبق أن دخل أحد سكان بطرسبورغ في الغيبوبة بعد قضاء أسبوع في إجازة بمصر. وكان السبب التهاب البنكرياس. وقال الطبيب إن الرجل قد يكون لديه ظروف مسبقة غير ملحوظة لالتهاب البنكرياس، وأثناء الاستجمام تتفاقم العملية بسبب الطعام الحار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا