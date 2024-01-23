يوجد على مشارف مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا أطول درج في روسيا.

ويؤدي الدرج إلى قمة سلسلة تلال (تورغاشينسكي). ويبلغ الطول الإجمالي له 1200 متر، ويتكون من 1683 درجة، ويستغرق التسلق على السلم إلى أعلى التلال حوالي 40 دقيقة، حيث يطل منظر بانورامي رائع على مدينة كراسنويارسك ومعالمها الجميلة.

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تعتبر التلال من أشهر الأماكن السياحية في المدينة. وفي السابق كان الناس يصعدون إلى قمتها على دروب طبيعية. ويربط الدرج بين أشهر معلمين في كراسنويارسك وضواحيها، وهما سلسلة التلال (تورغاشينسكي) وأعمدة كراسنويارسك، وذلك بواسطة شبكة طويلة من مسارات المشي. وتم تجهيز مناطق الاسترخاء في النقاط السفلية والعلوية من الدرج، وفي المساء يتم تشغيل الإضاءة على طول السور.

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وتم تدشين الدرج المؤدي إلى سلسلة تلال (تورغاشيتسكي) في 1 ديسمبر عام 2021. وسابقا اعتبر درج "تشكالوف" في نيجني نوفغورود، أطول درج في روسيا، وهو أقصر بثلاثة أضعاف تقريبا من درج كراسنويارسك.

وتوجد على الدرج لافتات محفزة للسائح تشير إلى عدد الخطوات التي تم إكمالها وعدد الخطوات المتبقية. ويستغرق الصعود إلى أعلى نقطة حوالي 40 دقيقة، كما يستغرق النزول 20 دقيقة.

ويخطط الآن لبناء أطول درج آخر في روسيا في مدينة نوريلسك الشمالية، سيؤدي إلى قمة جبل (شميث)، حيث ستقلع منه لاحقا الطائرات الشراعية، وسيكون طوله 5600 متر.

المصدر: Dzen