مواطنان سوريان يفوزان بجائز "اللوتو اللبناني" الأكبر في تاريخ لبنان (فيديو)

فاز المواطنان السوريان عصام حمدوش، وماهر بزاع، بجائزة "اللوتو اللبناني" الأكبر في تاريخ لبنان.

فاز السوريان حمدوش وبزاع، بأكثر من 50 مليار ليرة (أكثر من 560 ألف دولار)، في "اللوتو اللبناني"، في السحب رقم 2171.

من جهته، أوضح حمدوش أنه يعيش في لبنان منذ 20 سنة، وهو متزوج ولديه 3 أولاد، ويعمل في مجال البناء.

وأشار إلى أنه سيقوم باستثمار المبلغ الذي فاز به في لبنان، لأنّه أمضى نصف عمره فيه.

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المصدر: "لبنان 24"