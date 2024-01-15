دراسة تزعم الكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض طفلك تناول الخضروات!

وجد باحثون من جامعة Aston أن تعابير وجه الوالدين قد تكون السبب وراء صعوبة إقناع أطفالهم بتناول الخضروات.

وقالت الدكتورة كاتي إدواردز، المعدة الرئيسية للدراسة: "إذا رأى الطفل أن والديه يظهران الاشمئزاز أثناء تناول الخضروات، فقد يكون لذلك عواقب سلبية على قبول الطفل للخضروات".

إقرأ المزيد

وجنّد الفريق ما يزيد قليلا عن 200 امرأة شابة، حيث تم عرض مقطع فيديو لشخص بالغ غير مألوف يأكل البروكلي النيئ، مع تعبيرات وجه إيجابية أو محايدة أو سلبية.

وبعد مشاهدة الفيديو، تم سؤال المشاركات عن مدى رغبتهن في تناول البروكلي النيئ.

وتبين أن المشاركات اللواتي شاهدن المقاطع التي تحتوي على تعبيرات وجه سلبية، شهدن انخفاضا أكبر في تقييمات الرغبة بتناول الخضار.

وفي الوقت نفسه، فإن الابتسام أثناء تناول الطعام ليس عرضا نموذجيا لحب الطعام، وفقا لإدواردز.

وقالت: "قد يعني هذا أن مشاهدة شخص يأكل خضروات نيئة مع تعبيرات وجه إيجابية لا تبدو استراتيجية فعالة لزيادة استهلاك الخضروات لدى البالغين".

وركزت هذه الدراسة على البالغين، على الرغم من أن الباحثين يقولون إن النتائج يمكن تعميمها على الأطفال أيضا.

المصدر: ديلي ميل