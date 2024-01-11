بريطانيا تحظر إعلانا لشركة "كالفن كلاين" بسبب "تشييء المرأة"

حظرت هيئة معايير الإعلانات في المملكة المتحدة (ASA) إعلانا لشركة "كالفن كلاين" يعرض صورة لمغنية البوب "إف كيه إيه تويغز" ظهرت شبه عارية، بسبب ادعاءات بأن صورتها "أداة جنسية نمطية".

وأظهر الملصق الإعلاني الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة في أبريل الماضي، "إف كيه إيه تويغز" (FKA Twigs)، واسمها بالكامل تاهليا ديبريت بارنيت، وهي تغطي جسدها جزئيا بقميص من الدنيم، ما يكشف عن أجزاء عارية من جسدها. وجاء في تعليق الملصق "كالفن أو لا شيء".

FKA Twigs’ Calvin Klein Advertisement has been banned in the UK for portraying her as a ‘sexual object’, Variety reports. pic.twitter.com/p4S1KnVSZf — Pop Base (@PopBase) January 10, 2024

وفي القرار الذي أعلن عنه يوم الأربعاء 10 يناير، أفادت هيئة معايير الإعلانات (ASA) بأن الإعلان لن يظهر بعد الآن في شوارع بريطانيا.

وأوضحت الهيئة التنظيمية أن "الإعلان استخدم العري وركز على السمات الجسدية لإف كيه إيه تويغز بدلا من الملابس، إلى الحد الذي قدمها كموضوع جنسي نمطي"، واصفة الملصق بأنه "غير مسؤول ومن المرجح أن يسبب جريمة خطيرة".

Today we've published 6 formals rulings, including on Calvin Klein for a poster that irresponsibly objectified women and was targeted inappropriately, and on Viagogo over misleading ads for various gigs, such as Taylor Swift's 'Eras' tour tickets. See how we ruled:… pic.twitter.com/aAcgkZ09u0 — ASA (@ASA_UK) January 10, 2024

وبدأت هيئة معايير الإعلانات تحقيقاتها بعد أن اشتكى شخصان فقط من الملصقات. كما اعترض المشتكون على ملصقين آخرين في حملة العلامة التجارية الأمريكية "كالفن كلاين"، وكلاهما يظهر عارضة الأزياء كيندال جينر. ومع ذلك، لم تجد الهيئة أي خطأ في هاتين الصورتين، على الرغم من أنهما تظهران جينر في حالة مماثلة من خلع ملابسها.

Kendall Jenner for Calvin Klein SS23 campaign 📸 pic.twitter.com/PbhCAvh5vp — aGOODoutfit (@aGOODoutfit) March 15, 2023

المصدر: RT