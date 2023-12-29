سمكة قرش تقتل راكب أمواج في أستراليا

توفي راكب أمواج يبلغ من العمر 15 عاما في ثالث هجوم للقرش في المياه قبالة ولاية جنوب أستراليا خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلنت السلطات الأسترالية أن خاي كاولي تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة يوم الخميس أثناء ركوبه الأمواج مع والده قبالة شاطئ إيثيل النائي في شبه جزيرة يورك غرب مسقط رأسه في أديليد.

وتم نقله إلى الشاطئ لكن خدمات الطوارئ لم تتمكن من إنعاشه.

ولقي راكبا أمواج حتفهما في هجومين للقرش في منطقتين نائيتين من جنوب أستراليا في شهري مايو وأكتوبر، ولم يتم انتشال جثتيهما.

وقال رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا، بيتر ماليناوسكاس، إن 11 هجوما مميتا لأسماك القرش وقعت في مياه الولاية منذ عام 2000، مشيرا إلى أنه ليس هناك الكثير الذي يمكن للحكومة أن تفعله لجعل الشواطئ أكثر أمانا خارج أديليد، عاصمة الولاية وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان.

وخارج الولاية، كان مقتل فتاة بسبب سمكة قرش في نهر بمدينة بيرث على الساحل الغربي في فبراير هو هجوم القرش القاتل الآخر الوحيد في أستراليا خلال عام 2023.

المصدر: AP