صراصير عملاقة تظهر في فنلندا

اكتشف في فنلندا نوع عملاق من الصراصير لم يسبق له مثيل في البلاد. صرحت بذلك الخدمة الصحفية في جامعة "أولو" الفنلندية.

وجاء في تقرير نشرته الجامعة أنه تم العثور على صرصور يبلغ طوله أكثر من 3 سنتيمترات في أوائل ديسمبر الجاري في منطقة أولو، وتم تصنيفه من نوع الصرصور البني الدخاني (Periplaneta fuliginosa)، علما أنه لم يسجل هذا النوع من الصراصير من قبل في البلاد.

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وهناك نوعان من الصراصير في فنلندا، والنوع الأكثر شيوعا في المنازل الفنلندية هو الصرصور الألماني.

وأفاد العلماء أن الصرصور البني الدخاني شائع في أستراليا واليابان وجنوب أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وخاصة في المناطق الرطبة والدافئة التي تتكاثر فيها الصراصير العملاقة، لكن بلدا شماليا، مثل فنلندا لم يشهد إلى حد الآن وجود مثل هذه الحشرات بهذا الحجم الكبير.

ويعتقد العلماء أن هذا النوع من الصراصير انتقل إلى فنلندا عن طريق طائرات النقل الدولي.

المصدر: تاس