باحث مختص سعودي يعلق على مقطع فيديو لاستخراج امرأة "حجراُ" من عين رجل (فيديو)

علق الباحث السعودي المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على المقطع المتداول لامرأة تستخرج حجراً من عين رجل.

وقد كتب فهد الخضيري على حسابه في منصة "إكس": "يُتداول مقطع عن إخراج حجر من عين مريض، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيحاً".

وأضاف:"يقومون بها بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه، أو يكون الحجر في اليد الأخرى أثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس".

وأكمل:" لا تصدقوهم..حتى لو كان صحيحا فهذا لا يعني أنه علاج ولا يفيد وهو من باب الفهلوة والألعاب اليدوية.

يُتداول مقطع عن اخراج حجر من عين مريض ، وهذا تدليس وفبركة وكذب، وليس صحيح. ويقومون بها بطريقة بهلوانية وخفة يد، حيث تّدخل الحجر بالاتفاق مع المريض ثم تُخرجه. او يكون الحجر في اليد الأخرى اثناء التصوير مع تغيير زاوية التصوير للتدليس فلا تصدقوهم(( حتى لو كان صحي فهذا لا يعني انه… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) December 9, 2023

وكان قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة قيل إنها تستخرج حجرا من عين شخص، ما أثار جدلا كبيرا، حيث صدق البعض ما جاء في المقطع، فيما أكد عدم صحته آخرون.

وش ممكن يكون السبب؟ افيدوناااا — ώ a Ƒ a (@wx__32) December 9, 2023

المصدر: RT