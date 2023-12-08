معهد "بانتون" يختار "لون" العام 2024 .. ما اللون الذي تنتقيه أنت؟

أعلن معهد "بانتون" الأمريكي للألوان، أنه اختار "لون الخوخ" لونا رئيسيا لعام 2024.

جاء على الموقع الإلكتروني لمعهد Pantone الأمريكي أن لون الخوخ يؤثر على تطوير المنتجات واتخاذ قرارات الشراء في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأزياء والمفروشات المنزلية، بالإضافة إلى التصميم الصناعي وتغليف المنتجات والتصميم الغرافيكي.

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ووصف معهد Pantone، لون الخوخ بأنه Peach Fuzz، ما يُترجم كـ"زغب" أو الفرو الناعم الذي يغطي قشرة الخوخ. كما وصفه بأنه "دافئ وجذاب" ويبعث برسالة للاجتماع مع المحيط. وحسب "بانتون"، فإن لون الخوخ يخلق اتصالا بين الذوق والرؤية واللمس والرائحة.

ويذكر أن اللون الرئيسي لعام 2023 كان، حسب "بانتون" Viva Magenta، وهو الأحمر القرمزي. وصف "بانتون" Viva Magenta بأنه لون قوي وشجاع وملهم ويتمتع بإثارة خالصة ويشجع على التجريب والتعبير عن الذات بلا حدود.

وجدير بالذكر، أن معهد "بانتون" للألوان هو أحد فروع شركة "بانتون" في ولاية نيو جرسي الأمريكية الذي يدرس تأثير اللون على النفسيات البشرية ويتنبأ باتجاهات الألوان. وكان المعهد على مدار العشرين عاما الماضية يتنبأ ويختار كل عام الظل الذي سيسود على مدار العام في مجالات، مثل التصميم والإعلانات وغيرها.

المصدر: kommersant.ru