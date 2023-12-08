الخطة "ب" لنهاية العالم! .. مدينة "يوم القيامة" تبحث عن سكان لمخابئها الـ575 فائقة الفخامة

تبحث مدينة "يوم القيامة" عن سكان للعيش في مخابئها الفاخرة التي ستكون على أهبة الاستعداد عندما "ينفجر كل شيء".

وبحسب ما ورد يمكن للمجمع أن يأوي ما يصل إلى 10 آلاف شخص في 575 ملجأ تم تجهيزها لجميع الاحتمالات.

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وفي أعماق سلسلة جبال بلاك هيلز في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة، تحولت قاعدة عسكرية سابقة تمتد عبر 18 ميلا، كانت تستخدم لتخزين القنابل والذخائر من عام 1942 إلى عام 1967، إلى مخابئ صالحة للعيش تهدف إلى توفير "مشروع بقاء إنساني ملحمي"، وهي لا تقتصر فقط على شريحة الـ 1% الأعلى دخلا، بل يمكن الآن لـ "الأشخاص العاديين" حجز أماكن لهم "عندما تنفتح أبواب الجحيم".

وقال دانتي فيسينو، المدير التنفيذي للشركة، لموقعAbsolutelyBusiness.com إن مخابئ Vivos، المعروفة الآن باسم "مشروع البقاء الإنساني الملحمي"، مستعدة تماما لأي شيء قد يحدث وفي أي وقت.

وأضاف أن أعضاء مجموعة "يوم القيامة" هم "أشخاص عاديون متعلمون جيدا" يريدون حماية أسرهم خلال أوقات عدم اليقين. وتابع: "إن ملفهم الاقتصادي يتنوع أيضا من دخل الطبقة المتوسطة الدنيا إلى الأفراد ذوي الثروات العالية".

وأشار إلى أنه "عندما يتدافع الجميع من أجل التوصل إلى حل، سيسافر أعضاؤنا إلى الملجأ المخصص لهم، وينضم إليهم المئات من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وجميعهم على استعداد لقفل باب الانفجار والتغلب على أي تهديدات قد تحدث أعلاه".

وبحسب ما ورد تم تجهيز الملاجئ لتكون قادرة على استضافة سكانها لمدة عام على الأقل من التشغيل المستقل دون حاجة للعودة إلى السطح.

Inside doomsday town of 575 ultra-lux apocalypse-ready bunkers for world’s ‘Plan B’ – and you can book your place now https://t.co/6iN4S3BgwJhttps://t.co/8rDsmTbTOj — The Sun (@TheSun_NI) December 7, 2023

وتم تأثيث المخابئ الحديثة التي صنعتها شركة Vivos بحيث تكون مليئة بأي ضروريات في مساحة أرضية خصبة ذات مخطط مفتوح.

وتحتوي منطقة المعيشة على أرائك وسجادة وطاولة قهوة، في حين تم تجهيز المطبخ بالكامل بثلاجة وميكروويف وفرن وغسالة ملابس وطاولة لتناول الطعام.

Inside the world's largest DOOMSDAY community that is home to 575 $55,000 BUNKERS and can house 10,000 people - as it attempts to lure in 'average, well-educated' residents for 'when all hell breaks loose' https://t.co/mZJe3szrpupic.twitter.com/guocd3UJoy — Daily Mail Online (@MailOnline) December 6, 2023

وبالنسبة لغرف النوم والحمامات، يتم إعطاء المهتمين أربعة خيارات، حيث تحتوي الخطة A على أربع غرف توائم وغرفة نوم مزدوجة وحمام واحد. وتحتوي الخطة B على أربع غرف توائم وغرفة نوم مزدوجة وحمام واحد وغرفة استحمام.

وتوفر الخطة C غرفتي توائم وغرفة نوم مزدوجة وغرفة نوم رئيسية مع حمام داخلي وحمام واحد.

وأخيرا، يوفر المخطط D ثماني غرف نوم فردية وثلاثة حمامات.

Doomsday community in Black Hills of South Dakota has livable bunkers for $55,000. On that note, can anyone lend me $55,000?!https://t.co/utULx2gKLt — Even More Pissed Off Patriot (@POdPatriot) December 7, 2023

وقال فيسينو: "لقد ارتفعت الاستفسارات والطلبات بنسبة تزيد عن 2000% على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة المبيعات بنسبة تزيد عن 300% وتنمو بشكل كبير".

وأشار إلى أنه "يمكن أن يستغرق بناء مجمع جديد للمخابئ من تسعة إلى 12 شهرا اعتمادا على الحجم والموقع وتوافر المواد والعمالة. ولا يقتصر عمل Vivos على الأبواب الخرسانية والفولاذية والأبواب المقاومة للانفجارات فحسب. بل يتعلق الأمر بوجود خطة احتياطية لبقاء البشرية على قيد الحياة وإتاحة الفرصة للعائلات لتكون جزءا من مجتمع متشابه في التفكير مع ظهور هذه الأحداث.

ويُطلق على المجمع في الولايات المتحدة اسم Vivos Xpoint، لكن الشركة تقوم أيضًا ببناء Vivos Europe، الواقع في جبل في ألمانيا.

وتبلغ تكلفة المنازل الخرسانية والفولاذية، التي تمت إعادة توظيفها لتوفير مأوى لإنقاذ الحياة كجزء من مجتمع Vivos xPoint، نحو 55 ألف دولار بالإضافة إلى الإيجار الأرضي السنوي البالغ 1091 دولارا.

المصدر: مترو