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"الآن أؤمن بالآخرة".. أمريكية تتحدث عن تجربتها بعد الإصابة بالسكتة القلبية

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news.myseldon.com
الأمريكية جايد
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أصيبت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية، بسكتة قلبية، وبدأت ترى ظواهر غير عادية دفعتها إلى الإيمان بالحياة بعد الموت.

أفادت بذلك في بوابة news.com.au الإلكترونية الأمريكية.

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وتحدثت الأمريكية جايد لمستخدمي شبكة TikTok الاجتماعية عن تجربتها الصوفية. وقالت إنها أصيبت بمرض بسبب الحر في صيف عام 2011. كان الجو خانقا ورطبا للغاية في مسقط رأسها مدينة (جرين باي). في مرحلة ما، شعرت جايد بالغثيان. وتتذكر الأمريكية أن عينيها أغمقتا، وبدا رأسها منتفخا، وبدا جسدها صغيرا على غير العادة.

وعلمت جايد لاحقا، أنه تم إنقاذها باستخدام جهاز الإنعاش بعد توقف قلبها لمدة ثلاث دقائق. وبعد خروجها من المستشفى بدأت تشهد ظواهر غريبة. على سبيل المثال، فرغت بطاريات السجائر الإلكترونية الممتلئة من الشحن بشكل مفاجئ أمام عينيها. كما بدأت جايد تسمع أصواتا غير عادية وترى أشكالا غريبة.

وقالت: "اعتقدت أنني بدأت بالجنون". ومضت قائلة: "لكن الآن أعتقد أن ما حدث معي جعلني أفهم أن هناك حياة خارج عتبة الوجود. والآن أؤمن بالحياة الآخرة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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