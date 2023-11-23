"بق الفراش" يهاجم إيلون ماسك في أشهر معاقله

اشتكى العمال في مصنع Tesla Gigafactory 2 التابع لـ إيلون ماسك في بوفالو بنيويورك، من انتشار بق الفراش في كل مكان ما أدى إلى شل حركة المصنع.

أفادت بذلك بوابة Carcoops الإلكترونية التي قالت إن عمل المصنع الذي ينتج سيارات "تسلا" أصبح مشلولا بالفعل بسبب زحف بق الفراش.

وقد وسجلت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) عشرات من الشكاوى ذات الصلة.

وبدأ زحف بق الفراش في الشركة يوم 9 نوفمبر الماضي. وقد وصف عمال المصنع ذلك بأنه "تلوث". وفي الوقت نفسه لاحظوا الإهمال من جانب الإدارة بمعالجة هذا الوضع.

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واشتكى أحد موظفي Gigafactory 2 الذي رفض ذكر اسمه قائلا: "في كل مرة نطرح أسئلة تقول الإدارة إنها تبحث في المشكلة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر بعد ذلك".

وبعد أن نشر عمال شركة "تسلا" العديد من مقاطع الفيديو للحشرات في المصنع على وسائل التواصل الاجتماعي قررت الشركة استدعاء عمال مكافحة الحشرات إلى المصنع. بينما أدى ذلك إلى ظهور مشكلة أخرى.

وقال موظف الشركة:" كانت هناك رائحة كيميائية نفاذة في كل مكان في المبنى. ويمكن ملاحظة بقايا المادة على الكراسي والأثاث الآخر. وبعد ذلك بدأت العينان لدي ولدى العديد من زملائي تدمعان وتحترقان. واشتكى عمال آخرون من مشاكل في التنفس وحدوث الدوخة".

وسارعت إدارة الشركة إلى طمأنة موظفيها. ووفقا لهم، تم استخدام مادة Steri-Fab الخاصة بتطهير المبنى. وبالفعل يصبح المبنى بعد 15 دقيقة من الرش آمنا تماما للناس.

يذكر أن مصنع Gigafactory 2 تم تشغيله في أغسطس عام 2017. وتنتج هذه المؤسسة الصناعية الألواح الشمسية للأسطح، بالإضافة إلى عدد من مكونات سيارات "تسلا" الكهربائية.

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