أسد يهرب من السيرك ويثير الذعر قرب روما و(فيديو)
Sputnik
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أثار هرب أسد من سيرك بالقرب من روما حالة من الذعر، وقد فشل الأطباء البيطريون في تخديره والقبض عليه.
وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأسد، المعروف باسم "كيمبا"، وهو يتجول في الأحياء.
وقام المتفرجون المذعورون بتصوير الحيوان الفارّ من الخدمة من داخل منازلهم وهو يشق طريقه عبر الظلام.
كما أطلق ثلاثة أطباء بيطريين مسلحين ببنادق مهدئة النار على الأسد لكنهم فشلوا في تخديره وإلقاء القبض عليه.
المصدر: وكالات