كشف المشهد الأكثر رعبا في تاريخ أفلام الرعب!

أقدم مشروع جديد على تزويد مجموعة من المشاركين بأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب أثناء مشاهدتهم أفلام الرعب، ما يسمح للباحثين بمعرفة أي الأفلام تزيد من الخوف والإثارة.

ووجد الفريق أن المشهد الأكثر رعبا ظهر في فيلم "Insidious"، والفيلم الأكثر رعبا على الإطلاق "Sinister".

وفي حين أن الدراسة لا تذكر أي مقطع من فيلم Insidious جعل قلوب الناس تخفق بسرعة، فمن المحتمل أن يكون مشهد "Demon in the Corner".

إقرأ المزيد

وتأتي النتائج كجزء من مشروع Science of Scare Project، الذي جمّع الأفلام الأكثر رعبا على مدى السنوات الأربع الماضية.

وفي التجربة، يقيس تباين معدل ضربات القلب (HRV) الوقت بين كل نبضة من نبضات قلبك، فكلما انخفض تباين معدل ضربات القلب، زاد الضغط على الجمهور، وهو مؤشر جيد على الخوف والرهبة البطيئة.

ووجد رؤساء المشروع أن فيلم الرعب Sinister للمخرج سكوت ديريكسون، عام 2012 هو الأكثر رعبا على الإطلاق.

وبينما احتل فيلم Insidious المرتبة الرابعة بين أكثر الأفلام رعبا، فقد وجد الباحثون أن فيلم عام 2010 حقق أعلى ارتفاع في ضربات القلب بشكل عام. وهذا يعني أن الفيلم يتضمن المشهد الأكثر رعبا في تاريخ أفلام الرعب.

المصدر: ديلي ميل