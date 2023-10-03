مقطع فيديو للقاضي الأمريكي في محاكمة ترامب يثير انتقادات (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل القاضي الأمريكي آرثر إنغورون عند تفاجئه بكاميرات التصوير قبل انعقاد جلسة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أنه بمجرد إعلان القاضي عن فتح المجال للمصورين بالتقاط بعض المشاهد أثناء محاكمة ترامب، سارع هؤلاء لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وظهر القاضي خلال مقطع فيديو وهو يبتسم للكاميرا ويستعرض وجهه، فيما انتقده عدد كبير من النشطاء ومحبي ترامب، حيث وصف البعض المشهد بعرض مهرجين، فيما اعتبر آخرون أن هذا التصرف غير مهني.

This is a clown show.



AG Tish James wants the videographers to capture her mean-mugging Trump so she can use it for her next campaign video.



The judge removes his glasses and smiles at the cameras because his life is miserable and this is his peak moment.



🤡 SHOW! https://t.co/JIDGn6JLdz — Breanna Morello (@BreannaMorello) October 2, 2023

Wow

Totally unprofessional — Nancy Schleser (@gardenmyheart) October 2, 2023

وأمس الاثنين، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام محكمة نيويورك في مانهاتن في اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدنية ضده وضد أبنائه الأكبر سنا وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.

هذا وهاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، آرثر إنغورون، القاضي المشرف على قضيته المدنية، أثناء مغادرته قاعة المحكمة خلال استراحة الغداء بعد البيانات الافتتاحية، حيث وصف الرئيس الأمريكي السابق، إنغورون، بأنه ديمقراطي و"عميل"، قائلا إن القضية المرفوعة ضده كانت "وصمة عار".

كما هاجم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس لملاحقته بدلاً من ملاحقة جرائم العنف.

وأضاف ترامب: "سنبقى هنا لعدة أشهر مع القاضي الذي اتخذ قراره أصلاً. إنه أمر مثير للسخرية"، مردفا: "إنهم يضيعون وقتهم في هذا، مع البنوك التي كانت سعيدة للغاية لأنها استعادت كل أموالها..لم يتم الاحتيال عليهم..لقد تم الاحتيال علي".

وحكم إنغورون الأسبوع الماضي بأن ترامب والمتهمين الآخرين مسؤولون عن الاحتيال في القضية المدنية التي رفعها المدعي العام، وهي واحدة من الدعاوى السبعة التي تشكل جزءًا من الدعوى.

المصدر: RT + "سي إن إن"