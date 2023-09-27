تفاصيل جديدة في جريمة مقتل موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

أكدت مصادر جامعة القاهرة لـ"فيتو" أن موظفة الجامعة التي قتلت اليوم على يد زميلها بمكتبها تقدمت بطلب نقلها لجوار سكنها قبل 5 أيام فقط من الحادث، بقصد الهروب من تهديدات القاتل لها.

أشارت المصادر بالجامعة إلى أن الموظفة المغدورة داخل مكتبها في الجامعة كانت قد تقدّمت بطلب نقلها إلى "الشيخ زايد" بجوار محل سكنها قبل 5 أيام فقط من الحادث.

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إلا أن القدر كانت له الكلمة ولم يُمهل الضحية الوقت الكافي للنجاة بحياتها وإنهاء إجراءات نقلها وعاجلها المتهم بإطلاق 6 رصاصات أدت إلى مقتلها في الحال.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم وهو زميل للمجني عليها، سبق أن تقدم لخطبتها، إلا أنها رفضته، وأن المتهم سيء السلوك وسبق له إشعال النيران في سيارتها ونال حكما بالحبس 6 أشهر بسبب ذلك.

وهنا تدخلت جامعة القاهرة وقرّرت نقل المتهم إلى العمل في كلية أخرى لإبعاده عن الضحية بعدما أحرق سيارتها.

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الجريمة.

المصدر: بوابة فيتو