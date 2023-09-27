مصر.. جريمة مروعة داخل جامعة القاهرة والكاميرات ترصد المتهم

شهد مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، حادث قتل، حيث أطلق موظف النيران على زميلته، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا.

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وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن سرعة ضبط وإحضار المتهم.

وكشف مصدر بمطلع بإدارة جامعة القاهرة، تفاصيل واقعة مقتل موظفة بكلية الآثار جامعة القاهرة، على يد موظف آخر، مؤكدًا على أن النيابة الآن تحقق في الواقعة بعد وفاة الموظفة.

وأضاف المصدر، أنهم فوجئوا بتصويب الموظف أعيرة نارية على الموظفة، ما أدى إلى وفاتها على الفور، حيث فر الثاني هاربًا ولم يتمكنوا من القبض عليه.

وأكد المصدر، أن هناك فريقا من النيابة يعاين الآن مكان الواقعة، ويقومون بأعمال التحقيقات المبدئية مع جميع الموجودين في المبنى، وتحديدًا الدور الثالث الذي شهد أعمال الواقعة.

وأدان المصدر بإدارة الجامعة الواقعة، مشيرًا إلى أن الجميع فوجئ بالأمر، ولا يعملون حتى الآن ما إذا كان هناك خلاف بينها قبل ذلك، أو بينهما أي شيء دفعه للقيام بفعلته، وأن النيابة تحقق مع الجميع للوصول لأطراف القضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية