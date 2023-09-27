مصر.. تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها مواطن أمام المارة في الشارع

كشفت التحريات الأولية تفاصيل مثيرة ومفاجأة في واقعة مقتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة.

إقرأ المزيد

ويجري رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، التحريات حول مقتل فتاة على يد خطيبها في منطقة مصر الجديدة، وتبين أن المتهم كان يراقبها عقب خروجها من عملها، وعندما شهدها تسير في شارع صلاح سالم، انتهز الفرصة وأخرج سلاحًا ناريًا، فأطلق عليها النار منهيا حياتها في الحال.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول الاعتداء عليها منذ يومين ولكن الفتاة تمكنت من الهروب منه، لكنه عقد النية على قتلها، كونه أحضر سلاحا ناريا أقدم على قتلها وبعد ارتكابه الجريمة حاول الهروب ولكن اعترضه أحد الأشخاص فأصابة وتم نقله إلى مستشفى مدينة نصر تحت تحفظ رجال المباحث.

وتابعت بأن رجال المباحث تستمع لشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى محاولة استجواب المتهم للوقوف على دوافع الجريمة.

المصدر: صدى البلد