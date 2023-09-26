مصر.. شاب ينهي حياة خطيبته بطلق ناري في الشارع

لقيت فتاة مصرية مصرعها جراء إصابتها بطلق ناري على يد خطيبها في الشارع أمام عمارات العبور بالعاصمة القاهرة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة تدعى شيماء وتبلغ من العمر 24 عاما، بعد إطلاق عيار ناري صوبها.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى على "م. ع." ويبلغ من العمر 26 سنة، وتم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ولم تكشف السلطات عن سبب إقدام الشاب على قتل خطيبته أمام العموم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري