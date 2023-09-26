لعنات إسبانية تطارد شاكيرا وبرشلونة تطالبها بدفع أكثر من 7 ملايين دولار

في أحدث اتهامات مالية ضد المغنية الكولومبية شاكيرا، وجّه الادعاء الإسباني اتهامات بتهربها من ضريبة الدخل لعام 2018 بقيمة 6.7 مليون يورو (7.1 مليون دولار) بحسب بيان أصدرته السلطات.

وقال بيان الادعاء في برشلونة إن شاكيرا متهمة أيضا باستخدام شركة خارجية في ملاذ ضريبي لتجنب دفع الضرائب. وجرى إخطارها بالتهم في ميامي، حيث تعيش، وفقا لبيان السلطات.

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ومن المقرر بالفعل أن تمثل شاكيرا أمام القضاء في برشلونة يوم 20 نوفمبر في قضية منفصلة تتعلق بالمكان الذي عاشت فيه بين عامي 2012 و2014. وزعم ممثلو الادعاء أنها فشلت في دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو (15.4 مليون دولار).

وزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفائزة بجائزة "غرامي" أمضت أكثر من نصف الفترة بين عامي 2012-2014 في إسبانيا، وبالتالي كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد، على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.

المصدر: أ ب