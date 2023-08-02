"أنا بطل وأنتم نكرة".. بيكيه في موقف محرج على المسرح بسبب شاكيرا (فيديو)

تعرض نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه، لموقف محرج بسبب طليقته ووالدة أبنائه المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، وهو ما أفقده أعصابه أمام الجماهير.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، جماهير غفيرة في إحدى الحفلات وهي تهتف باسم "شاكيرا"، بعد صعود بيكيه إلى مسرح الملهى الليلي للاحتفال بنهاية بطولة دوري الملوك، وفقا لما رصدته كاميرات الحاضرين.

وظهرت الصدمة على ملامح اللاعب الإسباني السابق، وفقد أعصابه حيث توجه بكلمات قاسية للجمهور قائلا: "أنا بطل العالم. وأنتم نكرة

اذهبوا وافعلو شيئا في حياتكم".

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ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي يتعرض فيها بيكيه للإحراج بسبب انفصاله عن شاكيرا.

إذ هتف جمهور مباراة ودية بين برشلونة وريال مدريد بولاية نيفادا الأمريكية، باسم "شاكيرا" أيضا.

وأعلنت شاكيرا، في يونيو 2022، انفصالها بشكل رسمي عن صديقها مدافع برشلونة السابق، بعد 11 عاما من العلاقة التي أنجبا خلالها طفلين وهما ميلان وساشا.

وبعدها تحدثت عدة تقارير عن خيانة بيكيه لها، قبل أن تخرج وتكشف تفاصيل تلك الخيانة التي تعرضت لها.

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"