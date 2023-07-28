أزمة في عرض مباشر.. اشتباك بين بيكيه وصديقه بسبب شاكيرا!

أثار ظهور إيباي يانوس المؤثر الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي مع بيكيه خلال عرض مباشر لدوري الملوك الذي أقامه نجم برشلونة السابق بعد اعتزاله كرة القدم، المزيد من الجدل.

وحاول يانوس المزاح مع بيكيه لكن الأخير لم تعجبه الطريقة، حيث شعر بالانزعاج بشكل واضح بسبب الحديث عن شاكيرا التي تربطه بها مشكلة بسبب حضانة طفليهما.

البداية كانت بمزحة يانوس قائلا: "شاكيرا أصبحت تتابعني على موقع "تيك توك"، ما معنى ذلك؟".

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ورد بيكيه عليه: "لقد أزعجتني بهذا الخبر، لقد أثرت علي".

وعندما لاحظ يانوس غضب بيكيه حاول تهدئة الوضع قائلا: "كنت أحاول الاستمتاع بوقتي".

يذكر أن شاكيرا تشعر بالغضب في الوقت الحالي من بيكيه بسبب خرقه الاتفاق الخاص بحضانة طفليهما، حيث يحق لبيكيه الحصول على 66% من الوقت في الإجازات المدرسية للطفلين المتواجدين في مدينة ميامي الأمريكية، لكن المطربة الكولومبية لا تشعر بالرضا عن تقسيم الوقت.

المصدر: "وسائل إعلام"