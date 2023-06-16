بعد أشهر من انفصالها عن بيكيه.. شاكيرا ترتبط ببطل العالم سبع مرات

بعد أشهر من انفصالها عن نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، دخلت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، شاكيرا في علاقة عاطفية مع رياضي جديد.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) نهاية العام الماضي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما أنجبا خلاله طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شاكيرا، دخلت في علاقة عاطفية ورومانسية جديدة مع النجم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1.

وأكدت الصحيفة أن علاقة شاكيرا وهاميلتون الذي يصغرها بنحو سبع سنوات، رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة شاكيرا، أن العلاقة بينهما في مراحلها الأولى ووصفوها بأنها بداية مرحة للمطربة الكولومبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما منذ فترة وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي.

وقبل الكشف عن علاقتها بهاملتون، دارت شائعات بأن شاكيرا مهتمة بموسيقي بارز، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة.

وكان لانفصال شاكيرا عن بيكيه عميق الأثر عليها، حيث استغرقها الأمر وقتا طويلا للتعافي على الرغم من أنها لا تزال تشعر بالأذى والاستياء، لكن يبدو أن الوضع يتحسن، وفقا لصحيفة "ماركا".

وكان بيكيه الذي اختتم مسيرته في نوفمبر الماضي، قد أعلن ارتباطه أيضا بفتاة تدعى كارلا شيا، بعد انفصاله عن شاكيرا.

المصدر: ماركا