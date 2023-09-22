تعود إلى فترة الكساد الكبير.. بيع عملة ورقية نادرة من فئة 10 آلاف دولار في مزاد بمبلغ قياسي (صورة)

بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 10 آلاف دولار تعود إلى فترة الكساد الكبير، في مزاد علني مقابل 480 ألف دولار.

وأُصدرت الورقة النقدية الاحتياطية الفيدرالية في عام 1934 وتم اعتمادها من قبل "ضمان النقود الورقية" (PMG)، وحصلت على تصنيف "جودة الورق الاستثنائية" (EPQ)، وفقا لما ذكرته دار "Heritage Auctions" للمزادات ويقع مقرها في مدينة دالاس الأمريكية.

وتحمل العملة الورقية وجه وزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن آنذاك، سالمون بي تشايس.

وذكرت شبكة "CNN" أن العملة الورقية النادرة تصدرت مزاد العملات في "لونغ بيتش إكسبو" بعد بيعها بمبلغ قياسي، الجمعة.

وقال نائب رئيس قسم العملات في دار "Heritage Auctions" داستن جونستون، في بيان صحفي، "لطالما جذبت الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة اهتمام هواة جمع العملات من جميع المستويات".

وصرح متحدث باسم دار المزادات لـCNN بأن "أكبر قيمة حصدتها ورقة نقدية منذ عام 1934 من فئة 10 آلاف دولار بلغت 384 ألف دولار في سبتمبر 2020، مضيفا أن "عملية البيع هذه حطمت الرقم القياسي بالنسبة للأوراق النقدية منذ عام 1934".

In case you’re wondering? Yes, it is still legal tender. https://t.co/M5wAUJpkjT — Heritage Auctions (@HeritageAuction) September 17, 2023

المصدر: RT + شبكة "CNN"