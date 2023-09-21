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الكويت.. هندي مطلوب بمليون دينار و38 قضية نصب في قبضة الداخلية

متفرقات

الكويت.. هندي مطلوب بمليون دينار و38 قضية نصب في قبضة الداخلية
AFP
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ألقت الداخلية الكويتية القبض على وافد هندي مطلوب لـ38 قضية نصب واحتيال وسرقة وخيانة أمانة ولسداد مبالغ بحوالي مليون دينار، وذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مخفر منطقة صباح الناصر.

قالت مصادر أمنية إنه أثناء قيام رئيس مخفر منطقة صباح الناصر، العميد سليمان جابر السعيدي، بجولة تفقدية وخلال وضع نقطة أمنية، اشتبه بأحد الأشخاص وحين طلب منه التوقف لاذ بالفرار، وبعد ملاحقته تم إلقاء القبض عليه.

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وأضافت المصادر أنه "بالاستعلام عن الموقوف (هندي الجنسية) اتضح أنه مطلوب لتلك القضايا وصادر بحقه 16 حكماً جنائياً بالحبس واجب التنفيذ، فيما وصلت المبالغ المطلوب تسديدها نحو مليون دينار منها شيكات وكمبيالات وإقرار دين".

وذكرت المصادر أن "العميد السعيدي أحال أخطر مطلوب أمنياً بتجاوزه الأرقام القياسية لعدد القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة، علماً أن اقامته منتهية منذ نحو 9 سنوات".

المصدر: الراي الكويتية

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