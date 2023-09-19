بالزي المدني..الأمن السعودي يقبض على مقيمين أجنبيين لترويجهما القات المخدر (فيديو)

أثار مقطع فيديو حول القبض على هنديين روّجا القات المخدر في منطقة عسير السعودية، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر بعض رجال الأمن بالزي المدني وهم ينفذون المداهمة.

وأثنى نشطاء مواقع التواصل على أداء قوى الأمن بكافة قطاعاتها، مشيدين بدورها في مكافحة المخدرات.

مرور امن طرق امن منشات مباحث كلهم رجال امن وكلهم مسؤلين وكلهم يكملون بعض انتم ركزو على الانجاز الي سووه مسكو مروجين مجرمين مخالفين للقانون وبيض الله وجيهم الي يحمونا وينظفون البلد من هالاشكال الي دمرت عيالنا — . (@Nem5851) September 19, 2023

وأفاد الأمن العام السعودي بأن شرطة مرور منطقة عسير قبضت على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما 126 كيلوغراما من نبات القات المخدر وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مرور منطقة عسير يقبض على مقيمين لترويجهما (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصادpic.twitter.com/uSz19gCzcv — الأمن العام (@security_gov) September 19, 2023

المصدر: RT