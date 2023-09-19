 
مباشر

بالزي المدني..الأمن السعودي يقبض على مقيمين أجنبيين لترويجهما القات المخدر (فيديو)

أخبار العالم العربي

بالزي المدني..الأمن السعودي يقبض على مقيمين أجنبيين لترويجهما القات المخدر (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2p6

أثار مقطع فيديو حول القبض على هنديين روّجا القات المخدر في منطقة عسير السعودية، تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر بعض رجال الأمن بالزي المدني وهم ينفذون المداهمة.

وأثنى نشطاء مواقع التواصل على أداء قوى الأمن بكافة قطاعاتها، مشيدين بدورها في مكافحة المخدرات.

وأفاد الأمن العام السعودي بأن شرطة مرور منطقة عسير قبضت على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما 126 كيلوغراما من نبات القات المخدر وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا