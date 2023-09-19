رومانسية أم مبالغة؟ هدية من رجل عربي إلى زوجته تثير تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق هدية "رومانسية" غريبة من نوعها، من رجل لزوجته تعبيرا منه عن حبه لها، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الصورة التي ظهرت فيها الهدية، وهي عبارة عن 4 خواتم مرفقة برسالة كتب فيها: " سألبسك 4 خواتم لأحلل الشرع بك..لا امرأة قبلك ولا امرأة بعدك..أحبك".

وحققت التدوينة الأساسية للصورة أكثر من مليون وربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بينما تباينت التعليقات عليها، حيث أعرب البعض عن إعجابه بحب الرجل لزوجته متمنين لهما السعادة الدائمة، فيما رأى آخرون أنها مبالغة ورومانسية غير واقعية.

الله يديمهم لبعض. — ميّس (@6ttv_) September 18, 2023

وعلق أحدهم قائلا: "الله يديمهم لبعض"، فيما كتب آخر: "فكونا من كذب هذا فلوسه زايدات عليه بس".

المصدر: RT