بتكلفة 12 مليون جنيه وحضور أشهر الفنانين.."عريس طلخا" يكشف تفاصيل تجهيزه لحفل زفافه

تحدث الشاب المصري حسام الصياد المعروف إعلاميا بـ"عريس طلخا" عن تفاصيل تجهيزه لحفل زفافه الذي وصف بـ"الأسطوري".

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، تطرق العريس حسام الصياد (32 عاما) إلى فكرة حضور أكثر من مطرب حفل الزفاف، مشيرا إلى أنها جاءت بالاتفاق مع زوجته، على أن يختار كل منهما المطرب المفضل لديه، حيث أوضح قائلا: "الفكرة كانت بينا إحنا الاتنين، كل واحد اختار مطربه المفضل، بس في الحقيقة كل اللي جبناهم، بنحبهم زي بعض".

وبدأ الشاب المصري الذي يعمل صيدليا في الولايات المتحدة، ويملك مجموعة صيدليات، ويعد من المستثمرين المصريين الأمريكيين، تجهيز حفل الزفاف منذ 12 شهرا، حتى يخرج بهذا الشكل الأسطوري، بداية من حجز المطربين والمصورين، وتجهيز فستان العروسة و"المكياج"، والتنظيم والديكورات.

وقال حسام صياد: "الفرح خد مننا سنة تجهيز بكل تفاصيله، الموضوع بياخد وقت، لأننا لازم نختار الأحسن في كل حاجة"، حيث أنه لم يمر بأي مشكلة في تجهيز حفل الزفاف.

وبين الصيدلي الشاب أن فكرة حضور أكثر من مطرب، كانت الركيزة الأكبر للزفاف، خاصة أنها المرة الأولى لبعض الفنانين، لإحياء حفل زفاف في مدينة طلخا المصرية، مضيفا: "تامر حسني وحماقي كانوا أول مرة ينزلوا طلخا، ووافقو ينزلوا بطلب مني، ودي حاجه بسطتني جدا، وحضر تامر حسني ووائل جسار ورضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمد حماقي".

وبخصوص تكلفة حفل الزفاف الأسطوري، قال العريس حسام: "محسبتش بالظبط بس هو من 10 مليون لـ12 مليون جنيه، ده غير الحنه اللي في البلد".

المصدر: "الوطن"