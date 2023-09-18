دراسة.. جيجي حديد صاحبة فك مثالي

خلصت دراسة إلى أن عارضة الأزياء جيجي حديد البالغة من العمر 28 عاما، تتمتع بفك مثالي بزاوية 141.9 درجة واضحة من الجزء الأمامي من وجهها.

وأوضح الباحثون أن هذا الرقم قريب من الزاوية "المثالية" البالغة 142 درجة.

وعندما عرض وجه العارضة على 32 جراح وجه خبير، و16 شخصا عاديا، اتفقوا بالإجماع على أن خط فكها لم يكن شديد الانحدار أو مسطحا جدا.

وفي الوقت نفسه، تبين أن عارضة الأزياء الأكبر سنا، كيت موس، تتمتع بزاوية فك جميلة من الأمام، والتي صنفها 76% من الخبراء وغيرهم بأنها جذابة.

وتُقاس زاوية الفك مع تغير الجزء الرأسي من الفك، الذي ينحدر مباشرة من الأذن نحو الذقن.

ويُنظر إلى الزاوية الأكبر على أنها أكثر سلاسة وأنوثة، في حين أن الزاوية الأصغر تعتبر ذكورية أكثر.

وأجرى الباحثون استطلاعا عبر الإنترنت، حيث طلبوا من الأشخاص تقييم الجوانب المختلفة لخطوط الفك لدى 53 من المشاهير وعارضات الأزياء.

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وتم تصنيف الممثلة أمبر هيرد على أنها تتمتع بزاوية فك ليست شديدة الانحدار وليست مسطحة جدا، من قبل 95% من المقيّمين.

وتبين أن نجمة الشاشة بريجيت باردو وعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايكر، تتمتعان بزاوية فك جذابة، بالنسبة لـ80% على الأقل من المقيّمين.

وبناء على التقييمات، خلصت الدراسة إلى أن خط الفك المثالي يكون عند 142 درجة عند النظر إليه من الأمام، و125.5 درجة عند النظر إليه من الجانب.

وتأتي النتائج من دراسة أجراها البروفيسور موريس مومارتس، من جامعة بروكسل، ونشرت في مجلة جراحة الجمجمة والفكين والوجه، التي نشرتها Elsevier.

وقال الدكتور روبرت كليميت، المعد المشارك في البحث: "من المدهش أن الاختلافات الصغيرة نسبيا في زاوية فكي النساء يمكن أن يكون لها تأثير كبير على آراء الناس حول جاذبيتهن".

المصدر: ديلي ميل