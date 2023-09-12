عدد هائل من قردة "البابون" تتجول في إحدى المناطق الجنوبية بالسعودية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددا هائلا من قردة البابون تتجول في إحدى المناطق الجنوبية بالسعودية.

ووثق الفيديو المئات من قردة البابون تتجول على الطريق.

وظهرت القردة بأحجام مختلفة، وهي تجري في منتصف الطريق الذي تسير به السيارت وكانت تجوب الشوارع في مجموعات.

هذا وتمكنت الفرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية في وقت سابق، من السيطرة على عدد من قردة البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض.

كما يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في السعودية لمعالجة تزايد أعداد قرود البابون وذلك في المناطق المتضررة.

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المصدر: "المرصد"