السعودية.. قرود البابون تتلف أشجار البن في مزرعة بفيفاء (صور)

هاجمت قرود البابون مزرعة وأتلفت عدة أشجار بنّ في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وفي التفاصيل، قال المواطن السعودي المتضرر ويدعى علي أحمد الفيفي في تصريح لـ"سبق"، "إن المعاناة مع القرود ليست وليدة اللحظة"، مضيفا "حين أقدمت على مشروع المزرعة وضعت القرود من المهددات التي قد أعانيها مستقبلا، ولكن لم أكن أتوقع هذا الضرر، كما حصل مع أشجار البن في مزرعتي".

إقرأ المزيد

وتابع الفيفي قائلا "مزرعتي حديثة لها سنتان ونصف السنة، والإنتاج الآن يعتبر الأول، وبدأت القرود بالمهاجمة وتخريب المحصول بمجرد بدء كرزات البن بالإحمرار إذ عبثوا بها وتطور الأمر لتكسير الشجر وأفرعها".

وعن تكرار عملية تخريب مزرعته من القرود، أفاد الفيفي بأن لديه أشجار مانغو تعرضت كذلك للتكسير وهي ما زالت صغيرة.

وأشار إلى أن لديه عاملا في مزرعته ولكن بمجرد أن يغفل ولو لنصف ساعة تهاجم القرود المزرعة.

وأكد أن المعاناة ليست فقط تجاه هذه الأشجار بل امتد عبث القرود للحبوب التي توقف عن زراعتها.

/ sabq.org

/ sabq.org

/ sabq.org

/ sabq.org

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن امتلاكه حزمة حلول لمعالجة انتشار قرود البابون في السعودية، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وقد بدأت مرحلة المعالجة تدريجيا في المناطق التي يوجد فيها القرود ودعت المواطنين للتقليل من الممارسات التي تزيد من انتشارهم كإطعامهم، مع ضرورة التبليغ عن مواقعهم.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية