السعودية.. السيطرة على قرود البابون في الرياض بعد تداول فيديو على التواصل الاجتماعي (فيديو)

تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية من السيطرة على عدد من قرود البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض.

وتدخلت الفرق الميدانية عقب تداول مقاطع فيديو قبل عدة أيام لقرود البابون في الرياض.

🎥 بعد تداول مشاهد قرد يتجول في السلي شرق الرياض ويقوم بتعذيب قطة ..

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية : قرود البابون في الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية.. وجاري معالجتها بشكل عاجل . pic.twitter.com/o6NthH4pHG — Muneeb Ashour @ittihad 💛🖤 (@Mario3030) September 5, 2023

فيديو متداول لقرد بابون يتجول باحد الاحياء في الرياض#اللعبه_مكشوفهpic.twitter.com/OxZzyWWjWK — حنين ابو داوود (@haneen_daw1) September 6, 2023

وأكدت فرق مركز تنمية الحياة الفطرية أنها تعمل على استمرار المعالجة بشكل كامل.

وأوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي للكائن البري.

وأكد في السياق حظر اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع.

فرق من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية تسيطر على قرود بابون في مدينة الرياض سبق أن ظهرت في مقاطع فيديو تم تداولها قبل أيام وتستمر في المعالجة الكاملة، والمركز يؤكد أن وجودها في الرياض ناتج عن عمليات الاتجار غير النظامية.#محافظة_تنمية_استدامةpic.twitter.com/AEP5dru2hf — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 9, 2023

وكان عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إبراهيم عارف، قد أكد في تصريح لقناة "الإخبارية" أن حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية.

وتعتبر هذه الممارسات في بيع وشراء تلك الحيوانات الفطرية كلها مخالفة للأنظمة بالمملكة العربية السعودية.

فيديو | عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. إبراهيم عارف: حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية #الإخباريةpic.twitter.com/YqPGmDMBDm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية