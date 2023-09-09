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السعودية.. السيطرة على قرود البابون في الرياض بعد تداول فيديو على التواصل الاجتماعي (فيديو)

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السعودية.. السيطرة على قرود البابون في الرياض بعد تداول فيديو على التواصل الاجتماعي (فيديو)
RT / "X"
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تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية من السيطرة على عدد من قرود البابون بأحد الأحياء بمدينة الرياض.

وتدخلت الفرق الميدانية عقب تداول مقاطع فيديو قبل عدة أيام لقرود البابون في الرياض.

وأكدت فرق مركز تنمية الحياة الفطرية أنها تعمل على استمرار المعالجة بشكل كامل.

وأوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي للكائن البري.

وأكد في السياق حظر اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع.

وكان عضو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إبراهيم عارف، قد أكد في تصريح لقناة "الإخبارية" أن حادثة اعتداء قرود البابون في أحد أحياء الرياض نتيجة عمليات بيع واقتناء غير نظامية.

وتعتبر هذه الممارسات في بيع وشراء تلك الحيوانات الفطرية كلها مخالفة للأنظمة بالمملكة العربية السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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