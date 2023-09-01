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إسطنبول تفرض قيودا جديدة على سرعة السكوتر الكهربائي

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إسطنبول تفرض قيودا جديدة على سرعة السكوتر الكهربائي
Legion-Media
صورة تعبيرية
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قررت سلطات مدينة إسطنبول التركية فرض قيود جديدة لتحديد سرعة السكوترات الكهربائية في شوارع المدينة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سلطات إسطنبول قررت تحديد سرعة حركة السكوترات الكهربائية في المناطق الخمس المركزية بالمدينة، وجعل الحد الأقصى المسموح به لسرعة حركة هذه الآليات في تلك المناطق 12.5 كلم/سا.

وأشارت صحيفة Rayhaber إلى أن القرار بشأن تحديد سرعة السكوترات الكهربائية في بعض مناطق إسطنبول تم اتخاذه خلال اجتماع لأعضاء مركز تنسيق النقل في المدينة عقد في 31 أغسطس الماضي، واتفق المجتمعون على ضرورة تحديد سرعة السكوترات في مناطق كاديكوي وشيشلي وبشيكتاش وبيوغلو والفاتح، حيث تتواجد أعداد كبيرة من المشاة والسياح.

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وتجدر الإشارة إلى أن مركز تنسيق النقل في مدينة إسطنبول كان قد أصدر عام 2020 قرارا بتخفيض السرعة المسموح بها لحركة السكوترات الكهربائية في المدينة من 25 إلى 20 كلم/سا، وذلك بعد وفاة طالبين في أنطاليا في حادث سكوتر كهربائي.

المصدر: rbc.ru

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