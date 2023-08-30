السبب غريب.. فتاة تلجأ للدفاع المدني بعد ذهابها للمستشفى بالسعودية (فيديو)

نشرت فتاة بالسعودية مقطع فيديو كشفت فيه عن لحظة وصولها إلى المستشفى ليبلغها بضرورة الذهاب إلى الدفاع المدني من أجل خلع قرط من أذنها، حيث فشلت في خلعه وسبب لها بعض الألم.

وقالت الفتاة في المقطع إن المستشفى أبلغها بضرورة الذهاب إلى الدفاع المدني من أجل مساعدتها في خلعه.

ووثقت الفتاة ما حدث بعد خلعها للقرط في الدفاع المدني.

وذكرت خلال الفيديو: "ذهبت للمستشفى وقرروا بضرورة الذهاب للدفاع المدني".

فتاة تلجأ للدفاع المدني لفك الحلق من إذنها😥! pic.twitter.com/qbDi1LlV6w — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 30, 2023

واستعرضت الفتاة شكل أذنها في النهاية بعدما تمكن الدفاع المدني من فك القرط.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في التعليقات حيث قال أحدهم: "تصعيد غير مبرر"، فيما تابع آخر: "وما دخل الدفاع المدني.. هل أذنها احترقت".

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المصدر: "المرصد"