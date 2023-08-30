 
مباشر

السبب غريب.. فتاة تلجأ للدفاع المدني بعد ذهابها للمستشفى بالسعودية (فيديو)

متفرقات

السبب غريب.. فتاة تلجأ للدفاع المدني بعد ذهابها للمستشفى بالسعودية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyf2

نشرت فتاة بالسعودية مقطع فيديو كشفت فيه عن لحظة وصولها إلى المستشفى ليبلغها بضرورة الذهاب إلى الدفاع المدني من أجل خلع قرط من أذنها، حيث فشلت في خلعه وسبب لها بعض الألم.

وقالت الفتاة في المقطع إن المستشفى أبلغها بضرورة الذهاب إلى الدفاع المدني من أجل مساعدتها في خلعه.

ووثقت الفتاة ما حدث بعد خلعها للقرط في الدفاع المدني.

وذكرت خلال الفيديو: "ذهبت للمستشفى وقرروا بضرورة الذهاب للدفاع المدني".

واستعرضت الفتاة شكل أذنها في النهاية بعدما تمكن الدفاع المدني من فك القرط.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في التعليقات حيث قال أحدهم: "تصعيد غير مبرر"، فيما تابع آخر: "وما دخل الدفاع المدني.. هل أذنها احترقت".

إقرأ المزيد
إرادة إلهية تنقذ طفلة عمرها عامان بعد توقف قلبها خلال رحلة جوية
إرادة إلهية تنقذ طفلة عمرها عامان بعد توقف قلبها خلال رحلة جوية

المصدر: "المرصد"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا