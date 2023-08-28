 
مباشر

إرادة إلهية تنقذ طفلة عمرها عامان بعد توقف قلبها خلال رحلة جوية

متفرقات

إرادة إلهية تنقذ طفلة عمرها عامان بعد توقف قلبها خلال رحلة جوية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxxe

تمكن عدد من الأطباء الهنود المتواجدين على متن رحلة جوية متجهة من مدينة بنغالورو إلى نيودلهي، في الهند، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين بعد توقف قلبها لمدة 45 دقيقة.

ووقع الحادث خلال رحلة خطوط طيران "فيستارا" يوم الأحد، حيث كان على متن الطائرة خمسة من كبار الأطباء من معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) عائدين إلى نيودلهي.

وشارك معهد عموم الهند للعلوم الطبية "AIIMS Delhi" تفاصيل الحادث إلى جانب صور الطفلة والأطباء.

واستجاب الأطباء في الطائرة على الفور لنداء الاستغاثة، وقاموا بفحص الطفلة، ووجدوا أن "نبضها متوقف، وأطرافها باردة وزرقاء ولا تتنفس".

وعادت الحياة للطفلة البالغة من العمر عامين، بعد أن توقفت عن التنفس، بأعجوبة ولمدة 45 دقيقة، حيث تم إنعاشها وتسليمها إلى طبيب الأطفال بعد هبوط الرحلة كي يستكمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إقرأ المزيد
أمراض لا ينصح المصاب بها بالسفر جوا
أمراض لا ينصح المصاب بها بالسفر جوا

المصدر: موقع "نيوز18"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا