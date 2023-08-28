إرادة إلهية تنقذ طفلة عمرها عامان بعد توقف قلبها خلال رحلة جوية

تمكن عدد من الأطباء الهنود المتواجدين على متن رحلة جوية متجهة من مدينة بنغالورو إلى نيودلهي، في الهند، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين بعد توقف قلبها لمدة 45 دقيقة.

ووقع الحادث خلال رحلة خطوط طيران "فيستارا" يوم الأحد، حيث كان على متن الطائرة خمسة من كبار الأطباء من معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) عائدين إلى نيودلهي.

وشارك معهد عموم الهند للعلوم الطبية "AIIMS Delhi" تفاصيل الحادث إلى جانب صور الطفلة والأطباء.

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While returning from ISVIR- on board Bangalore to Delhi flight today evening, in Vistara Airline flight UK-814- A distress call was announced



It was a 2 year old cyanotic female child who was operated outside for intracardiac repair , was… pic.twitter.com/crDwb1MsFM — AIIMS, New Delhi (@aiims_newdelhi) August 27, 2023

واستجاب الأطباء في الطائرة على الفور لنداء الاستغاثة، وقاموا بفحص الطفلة، ووجدوا أن "نبضها متوقف، وأطرافها باردة وزرقاء ولا تتنفس".

وعادت الحياة للطفلة البالغة من العمر عامين، بعد أن توقفت عن التنفس، بأعجوبة ولمدة 45 دقيقة، حيث تم إنعاشها وتسليمها إلى طبيب الأطفال بعد هبوط الرحلة كي يستكمل الفحوصات الطبية اللازمة.

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المصدر: موقع "نيوز18"