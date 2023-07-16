أمراض لا ينصح المصاب بها بالسفر جوا

أعلن الدكتور رومان غورينكوف كبير الخبراء في وزارة الصحة الروسية، أن من الأفضل لكل من يعاني من أمراض مزمنة الامتناع عن السفر بالطائرة.



ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن إقلاع الطائرة وهبوطها يصاحبه تقلبات مفاجئة في الضغط الجوي داخل الطائرة. كما ان الركاب يعانون من الإجهاد خلال فترة الطيران، لأنهم على مدى عدة ساعات يكونون في وضعية الجلوس ويتنفسون هواء قليل الرطوبة.

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ويقول: "يمكن أن تؤدي تقلبات الضغط أثناء الطيران إلى تفاقم أمراض الأذن، مثل التهاب الأذن الوسطى المزمن. هذا المرض من موانع السفر بالطائرة".

ووفقا له، من الأفضل على الشخص الذي يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية الامتناع عن السفر بواسطة الطائرة. وكمثال على هذه الأمراض، تفاقم ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب ضربات القلب. كما أن الأشخاص الذين يعانون من القصور الوريدي المزمن ينتمون إلى مجموعة خطر خاصة. لأن وضعية الجلوس القسرية يمكن أن تؤدي مع انخفاض الضغط إلى تجلط الدم الحاد، والانسداد الرئوي في أسوأ الحالات.

ويقول: "يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى عمل تمارين رياضية على متن الطائرة، وعليهم الطيران بملابس ضاغطة وتناول أدوية تحسن حالة الأوعية الدموية. وقد يتطلب الأمر تناول جرعتين منها وفقا لوصفة الطبيب".

وينصح الطبيب من يعاني من الربو القصبي أن يحمل معه على متن الطائرة جهاز الاستنشاق دائما. لأن الهواء الجاف في صالون الطائرة يمكن أن يسبب نوبة ربو.

ووفقا له، قد يواجه الشخص المصاب باضطرابات نفسية مخاطر غير متوقعة أثناء الرحلة الجوية.

ويقول: " إذا كان الراكب يعاني من اضطرابات نفسية، فإن الرحلات الجوية تشكل خطورة عليه وعلى الركاب الآخرين. لأنه قد يصاب بالذهان الحاد، وبنوبة هلع".

وينصح الطبيب كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بضرورة استشارة الطبيب قبل السفر جوا.

المصدر: نوفوستي