البنك المركزي الروسي يحيي مئوية الشاعر رسول حمزاتوف بعملة فضية مميزة

أعلن البنك المركزي الروسي عن إطلاق عملة فضية جديدة من فئة 2 روبل، تخليدا لذكرى الشاعر السوفيتي الشهير، رسول حمزاتوف الذي تحتفل روسيا بمئوية ميلاده هذه العام.

وأشار المصرف إلى أن العملة الجديدة مصنوعة من الفضة من عيار 925، وعلى وجهها الأمامي نقشت صورة وجه رسول حمزاتوف، وعلى وجهها الخلفي نقشت صور طيور اللقلق.

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وقال المصرف في بيان على صفحاته الإلكترونية: " نُشرت كتب الشاعر بملايين النسخ وبلغات عالمية مختلفة، العديد من قصائده تحولت لأغاني، ومن أبرزها قصيدة اللقالق التي تحولت إلى رمز لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى".

ويمكن شراء العملة الجديد في مؤسسة "Goznak" الروسية أو في جميع المصارف التي أبرم معها البنك المركزي الروسي اتفاقية توزيع للعملات التذكارية.

المصدر: وكالات روسية