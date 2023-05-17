افتتاح مهرجان "فن الشارع" في دربنت الداغستانية إحياء للذكرى الـ100 لميلاد الشاعر رسول حمزاتوف

يجتمع في مدينة دربنت الداغستانية يوم 21 مايو الجاري فنانون تشكيليون موهوبون يمثلون مختلف المدن الروسية.

ليرسموا على جدران العمارات المتعددة الطوابق قصصا مستوحاة من قصائد الشاعر الشعبي السوفيتي والداغستاني الكبير رسول حمزاتوف (1923 - 2003) الذي تحل العام الجاري الذكرى الـ100 لميلاده.

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وينطلق في دربنت يوم 21 مايو الجاري مهرجان "فن الشارع" إحياء للذكرى الـ100 لميلاد الشاعر. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لإدارة دربنت الداغستانية.

يذكر أن رسول حمزاتوف هو الشاعر السوفيتي الداغستاني والإعلامي والسياسي والشاعر الشعبي لجمهورية داغستان السوفيتية الذاتية الحكم وبطل العمل الاشتراكي وحائز جائزتي لينين وستالين.

ولد الشاعر في قرية تسادا في 8 سبتمبر عام 1923. وألف على مدى سني عمره عشرات الدواوين الشعرية وكتب النثر والبلاغة باللغتيْن الأفارية والروسية، بما في ذالك دواوين "النجوم الشامخة"، المخطوطات"، "عام ميلادي"، وغيرها. وشكل العديد من قصائده أساسا للأغنيات المشهورة، ومن أشهرها أغنية "الغرانيق".

توفي الشاعر حمزاتوف في 3 نوفمبر عام 2003 ودفن في مقبرة إسلامية بالقرب من جبل (تركي – تاو) في قرية تركي الداغستانية.

وقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئيسيا يقضي بإحياء الذكرى المئوية لميلاد الشاعر الذي لعب دورا بارزا في تطوير الثقافة الوطنية.

المصدر: تاس