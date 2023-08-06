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صياد يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)

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صياد يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)
صياد يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما!
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عثر صياد هولندي على قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عاما، وأعاده إلى صاحبه الذي يعمل صيادا أيضا.

وأضاع هينك كويبر قرطه حين كان يصطاد وحيدا عام 2000، حيث اشتراه عام 1985، ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها "WR70".

صياد يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)نوان شرويفرز وهينك كويبر

وقال كويبر بعد أن أعيد القرط إليه: "هذا يفوق الخيال، بحثت عنه في السفينة، وفي المنزل، إذا سقط في البحر فيستحيل العثور عليه مرة أخرى".

وارتداء الأقراط الذهبية تقليد بحري قديم لا يزال الصيادون يمارسونه حتى اليوم، للتكفل بمصاريف الجنازة إذا غرقوا في البحر وجرفت المياه أجسادهم. فيحفرون عليه اسم السفينة التي يعملون عليها وميناء مدينتهم، وهذه النقوش توضح المكان الذي قدم منه البحار حتى يُعاد إليه جثمانه.

صياد يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)نوان شرويفرز والقرط

وعثر على القرط نوان شرويفرز، وهو صياد متدرب يعمل على سفينة صيد محار في زيلند، وتحمل اسم "YE-118 Noordland"، بعد أن رأى شيئا يلمع في صمام تصريف المياه من السفينة أثناء تنظيفه لسطحها بخرطوم مياه.

وقال شرويفرز: "كنت أتفقد السفينة حين انتهينا من الصيد وأنظف كل شيء بخرطوم المياه حين رأيته".

وأدرك الطاقم في الحال أن القرط يخص صيادا، ونشر ربان السفينة روبرت مول صورة له على "فيسبوك" وقال: "كان حرفا WR والرقم 7 ظاهرين".

صياد يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما (صور)نوان شرويفرز

وشاهد شقيق كويبر الصورة وأبلغه بأمره. وكانت لحظة مؤثرة لأن القرط له أهمية خاصة لكويبر، لأن سفينة "WR70" غرقت عام 1987 أثناء عاصفة قبالة فريزلاند.

ورغم أن جميع أفراد الطاقم نجوا كانت تجربة مخيفة. وقال: "ما زلت تنتابني قشعريرة حين أتذكر ما حدث". ولن يرتدي كويبر القرط بعد الآن، لكنه سيحتفظ به حيث قال: "أخشى أن أفقده مرة أخرى".

المصدر: "The Times"

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