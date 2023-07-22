"الصدر الخالد".. أخصائي موتى لصاحبات ثدي السيليكون: لن يتحلل مع الجثة في القبر! (فيديو)

كشف أخصائي الموتى في أركنساس بالولايات المتحدة، أنه لا تتم إزالة ثدي السيليكون بعد وفاة المرأة، على الرغم من أنه لا يتحلل مع بقية أعضاء الجثة.

وقال جيرالد ليدفورد في فيديو على "تيك توك" إن أحد متابعيه سأله: "إذا كان لدى الأنثى ثدي مزروع، هل يتم إزالته أم سيتحلل مع الجسم، هل سيصبح هيكلا عظميا بثدي مزيف؟".

وأجاب ليدفورد: "لا يتم إزالته، إنه ملكك، اشتريته أو اشتراه أحد لك. أنت تأخذه معك إلى القبر".

وأوضح المسؤول عن الموتى أنه "إذا تم تحنيطك، فإن سائل التحنيط سيحافظ على الأنسجة ويبطئ عملية التحلل. وإذا لم يتم تحنيطك، فسوف تتحلل بسرعة فائقة. لكن سيظل الثدي هناك. لن يتحلل ".

كما دحض ليدفورد الأسطورة القائلة بأن الشعر والأظافر يستمران في النمو على الجثة بعد الموت، قائلا إن التحنيط يعطي ببساطة مظهر النمو.

وأوضح أن "سائل التحنيط يسبب الجفاف فينكمش الجلد، لذا يبدو أن الشعر والأظافر تنمو. لكن ثديك المزيف سيبقى كما هو وسيتقلص الجلد حوله ويتحلل في النهاية".

المصدر: نيويورك بوست